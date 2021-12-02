وزيرا الزراعة والرى يلتقيان ممثلى كبرى الشركات المجرية المتخصصة فى المياه

جدة - نرمين السيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، عدداً من اللقاءات مع ممثلى كبرى الشركات المتخصصة فى مجال المياه؛ لبحث سبل الاستفادة من أعمال هذه الشركات وما تقدمه من تقنيات وتكنولوجيا حديثة فى تطوير وتحديث المنظومة المائية فى مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك على هامش مشاركتهما فى مؤتمر "كوكب بودابست" والمنعقد بدولة المجر حاليا.





عقدا القصير وعبدالعاطى، وفقا لبيان صحفى، مقابلة مع مسؤولى شركة "المياه والتربة" المجرية، حيث تم عرض تقنية رش سطح التربة المراد زراعتها بمنتجات عضوية صديقة للبيئة لزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، الأمر الذى يُسهم فى ترشيد المياه، وتم الاتفاق على تنفيذ التجربة فى منطقة ريادية لتقييم مدى نجاحها، ومدى كفاءة استخدام هذه المادة مع المحاصيل المختلفة.

وعقد الوزيران مقابلة مع شركة "الشراكة المائية" المجرية، وهى عبارة عن شبكة تضم بعضويتها (14) شركة مجرية تغطى جميع مجالات إدارة المياه، مثل التصميمات والاستشارات الهندسية والتشغيل والصيانة فى مختلف قطاعات المياه.

وزيرا الزراعة والرى عقدا أيضا مقابلة مع شركة "تكنولوجيا البيئة" السويسرية حيث تم عرض عدد من تقنيات إعادة تدوير مياه الصرف الصحى والمواد العضوية الصلبة، كما تم عقدا مقابلة مع مسؤولى وكالة ائتمان الصادرات الرسمية بدولة المجر (EXIM bank)، حيث تم التعرف على التمويل المزمع تقديمه لشراء آلات والمعدات مجرية الصنع فى مجال تكنولوجيا الرى والزراعة والانتاج الحيوانى والسمكى سواء إقراض مباشر بين الشركات المصرية والمجرية أو تمويل التجارة أو تقديم الضمانات لتسهيل حركة التبادل التحارى والاستثمار بين البلدين.

حضر اللقاءات محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والسفير محمد الشناوى سفير مصر فى المجر والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.