الصحة والبيئة تبحثان التعاون لاستضافة مؤتمر «المناخ COP27» فى 2022

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أمس الأربعاء، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك لمناقشة أوجه التعاون للإعداد والتحضير لمؤتمر " المناخ COP 27" والمقرر استضافته فى مصر شهر نوفمبر 2022.





وأكد وزير التعليم العالى ضرورة وضع آلية للتنسيق بين وزارتى الصحة والبيئة، لإعداد خطة التأمين الطبى لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعد من الأحداث الدولية التى تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمنظمات الدولية ومختلف دول العالم.

وأوضح أن وزارة الصحة والسكان ستقدم كامل الدعم فيما يتعلق بمنظومة التأمين الطبى لفعاليات المؤتمر فى ضوء خطة وزارة البيئة لتنظيم المؤتمر، وذلك من خلال توفير سيارات الإسعاف، والفرق الطبية وتوزيعها على أماكن انعقاد فعاليات المؤتمر ومتابعة الإجراءات الوقائية، وتخصيص المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وأماكن لعزل الحالات المشتبه فى إصابتها، وآلية إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا فى المطارات، والفنادق، وأماكن انعقاد المؤتمر وتواجد المشاركين من خلال إجراء اختبار الـ PCR والاختبار السريع اليومى الملزم لحضور الفعاليات.



وأشار الوزير إلى تأثير التغير المناخى على القطاع الصحى، والأمراض المصاحبة لارتفاع درجة الحرارة، منوها إلى قيام وزارة الصحة بإعداد فعالية عن الصحة وتغير المناخ، والعمل على التخطيط الجيد لتلك الفعالية على أن تكون ذات علاقة وثيقة بالمحور الأساسى لمؤتمر COP27، وتشكيل مجموعة عمل من وزارتى الصحة والبيئة، والجهات المعنية للتنسيق، لتخرج بالشكل الذى يليق باسم الدولة المصرية.

وأكد أهمية تنظيم جلسة خاصة بدمج أبعاد التغير المناخى فى مناهج التعليم الجامعى، وإدراج تأثير التغير المناخى فى انشطة التعليم الجامعى، وخصوصا التعليم الطبى، إلى جانب الاهتمام بطب المناطق الحارة، والأمراض التى تصاحب ارتفاع درجات الحرارة.

وفى سياق منفصل، أكد الوزير أهمية تطوير منظومة إدارة مخلفات الرعاية الصحية، ورفع كفاءة القائمين على التخلص الآمن من النفايات الطبية فى المنشآت الصحية واعتمادهم وتعديل الهيكل الوظيفى الخاص بالتعاون بين وزارتى الصحة والبيئة،،بالإضافة الى وضع خطة لاستدامة التدريب فى مجال الإدارة السليمة والمستدامة للنفايات الطبية الخطرة، مؤكدا على ضرورة تشجيع الاستثمار فى مجال إدارة المخلفات الطبية الخطرة، وتوفير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اللقاء على الدور الهام لوزارة الصحة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ سواء على المستوى اللوجستى المتعلق بمتابعة الوضع الصحى للمشاركين فى المؤتمر فى ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوفير التجهيزات الصحية المطلوبة داخل أروقة المؤتمر واستعداد المنشآت الصحية للتعامل مع الشكاوى الصحية للمشاركين، بالإضافة إلى دور وزارة الصحة فى طرح الموضوعات المتعلقة بالصحة وتغير المناخ ضمن فعاليات المؤتمر سواء بتنفيذ مبادرات وأحداث جانبية وتقديم أطروحات عمل، وذلك فى إطار ما سيركز عليه المؤتمر من موضوعات المناخ وعلى رأسها موضوع التكيف وتمويله الذى يعد أولوية للقارة الأفريقية.



كما أشارت وزيرة البيئة إلى الدور الذى يمكن أن تلعبه وزارة التعليم العالى فى طرح موضوع دمج أبعاد تغير المناخ فى مناهج التعليم الجامعى والذى يعد من الموضوعات الجديدة فى الطرح فى مؤتمرات المناخ، وتقديم خطوات مصر فى هذا المجال، مشيرة إلى بروتوكول التعاون بين وزارتى البيئة والتعليم العالى لدمج موضوعات البيئة ومنها تغير المناخ فى مشروعات تخرج الطلاب وتنفيذ أنشطة البيئة فى الجامعات ودعم مبادرات واطروحات الطلاب فى مجال البيئة.



وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تسعى بالتعاون مع وزارة الصحة للوصول لإدارة متكاملة للمخلفات الطبية فى مصر تهدف للحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التى يتم التخلص الآمن منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، فتم العمل على توفير المناخ الداعم من خلال إصدار الدليل الإرشادى للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية واعداد خطة عمل تشاركية، وتوفير الأطر التنظيمية والمعرفية والمعلومات، وفرص الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن وزارة البيئة جاهزة لتقديم الدعم الفنى اللازم لسرعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية.



وفيما يخص تدريب مسؤولى المخلفات الطبية، أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة أتاحت فرصة تدريبهم عبر الإنترنت فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتفادى العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة التعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى لاعتماد شهادة اجتياز التدريب لتكون ضمن المؤهلات المطلوبة لعمل مسئول المخلفات الطبية.



حضر اللقاء من وزارة الصحة، الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفنى، والدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة، ومن جانب وزارة البيئة الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى، والدكتور كريم مرسى مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص.