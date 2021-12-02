عبد العاطى والقصير يلتقيان ممثلى كبرى الشركات المتخصصة في مجال المياه

- الإستفادة من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في تطوير وتحديث المنظومة المائية في مصر
على هامش مشاركة سيادتهما في مؤتمر "كوكب بودابست" والمنعقد بدولة المجر حالياً .. عقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والسيد الأستاذ/ السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى عدداً من اللقاءات مع ممثلى كبرى الشركات المتخصصة في مجال المياه لبحث سبل الإستفادة من أعمال هذه الشركات وما تقدمه من تقنيات وتكنولوجيا حديثة في تطوير وتحديث المنظومة المائية في مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه.
حيث عقد الدكتور عبد العاطى والأستاذ القصير مقابلة مع مسئولى شركة "المياه والتربة" المجرية ، حيث تم عرض تقنية رش سطح التربة المراد زراعتها بمنتجات عضوية صديقة للبيئة لزيادة قدرتها علي الاحتفاظ بالمياه ، الأمر الذى يُسهم في ترشيد المياه ، وتم الإتفاق على تنفيذ التجربة في منطقة ريادية لتقييم مدى نجاحها ، ومدى كفاءة استخدام هذه المادة مع المحاصيل المختلفة.
كما عقد سيادتهما مقابلة مع شركة "الشراكة المائية" المجرية ، وهى عبارة عن شبكة تضم بعضويتها عدد (١٤) شركة مجرية تغطي كافة مجالات إدارة المياه ، مثل التصميمات والاستشارات الهندسية والتشغيل والصيانة في مختلف قطاعات المياه.
كما عقد سيادتهما مقابلة مع شركة "تكنولوجيا البيئة" السويسرية حيث تم عرض عدد من تقنيات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي والمواد العضوية الصلبة ، كما تم عقد مقابلة مع مسئولي وكالة إئتمان الصادرات الرسمية بدولة المجر.
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