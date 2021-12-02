/663939/موعد-مباراة-منتخب-مصر-ضد-السودان-فى-كأس-العرب

يخوض منتخب مصر لقاء هاما ومرتقبا أمام المنتخب السوداني في الجولة الثانية لبطولة كأس العرب المقامة في الدولة الشقيقة قطر من 30 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره لبنان بنتيجة 1/0، على ملعب "الثمامه"، ضمن أول مباراة بدور المجموعات بكأس العرب.

وشهد الشوط الثاني استمرارا لتألق الحارس مصطفى مطر، وقام بإبعاد أكثر من كرة من أحمد رفعت ومحمد شريف، حتى حصل أحمد فتوح على ركلة جزاء بمهارة فردية ليحرز محمد مجدي أفشة هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة الثالثة متساوياً مع منتخب الجزائر الذي يتصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف بعد فوزه على السودان برباعية نظيفة.

وقام كيروش بدخول أحمد رفعت و مهند لاشين وأحمد زيزو وعمر كمال وأسامة فيصل وأيمن أشرف بدلاً من مصطفى فتحي وحمدي فتحي ومروان حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة .

وشهدت احداث الشوط الأول بين المنتخب المصري ولبنان، بسيطرة تامة من قبل الفراعنة على أحداث المباراة، ولكن بدون أهداف.

وتواجد حارس مرمى لبنان في المباراة بكل قوة بجانب الخط الدفاعي، بعد نجاحهم في التصدي للعديد من الكرات في المباراة.

وتلقى أكرم توفيق الظهير الأيمن للفراعنة على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من النصف الأول من اللقاء، بعد تدخل قوى على مدافع لبنان.

ويجمع لقاء اليوم بين المنتخب المصري واللبناني، في لقاء الجولة الاولى من المجموعة الرابعة بدور المجموعات، ببطولة كأس العرب 2021، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.

تشكيل مصر أمام لبنان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – محمود الونش – أحمد حجازي – أحمد فتوح.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: مصطفى فتحي – محمد شريف – مروان حمدي