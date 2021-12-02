«صيدلة حلوان» تنظم حملة للتوعية بتطعيم كورونا (صور)

جدة - نرمين السيد - ونفذ بالحملة طلاب الاتحاد المصرى لطلبة كلية الصيدلة بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة شيماء محمود مدرس الميكروبيولوجى والمناعة والدكتورة إنجى المرسى أستاذ الأدوية والسموم.
تضمنت الحملة التعريف بالتطعيم وأنواعه المتاحة فى مصر ومدى فعاليتها والأعراض الجانبية الناتجة عن التطعيم وكيفية التعامل معها وكذلك تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتداولة عن التطعيم ذلك لطمأنه وتشجيع الطلاب والعاملين بالجامعة وأسرهم على التوجه لمراكز اللقاح حتى يتحقق هدف الدولة فى تطعيم أكبر عدد من السكان لتوفير الحماية اللائقة ضد وباء كورونا.
وأشار الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة إلى حرص الجامعة على هذه الأنشطة التى يقوم بها الطلاب والتى يوظفون فيها مهارات التعلم المكتسبة فى خدمة البيئة المحيطة.
وأضاف الدكتور سامح سرور عميد الكلية إن هذه الحملة تأتى فى إطار مشاركة الكلية فى الجهود التى تبذلها الجامعة لاستكمال تطعيم منتسيبيها والتى تجرى على قدم وساق، وأن الكلية بصدد عقد عدد من حملات التوعية بالأمراض المزمنة والمشاكل الصحية التى يعانى منها المجتمع.
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