تعيين 2094 شابا واستخراج 4094 شهادة قياس مستوى المهارة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 2094 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 16710 راغب عمل، وتوفير 6000 فرصة عمل.





وأوضح الوزير، أنه تم استخراج 2047 شهادة قياس مستوى المهارة، و2047 رخصة مزاولة الحرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر أكتوبر الماضى، أشار فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 64 منشأة، وعمل 4 حملات عادية ونوعية، وإعادة التفتيش 48 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 113 محضرا، ومنح مهلة قانونية لـ 118 منشأة أخرى، وعمل 44 ندوة توعية للعاملين.

أما عن مجال التفتيش العمالى، فقد تم التفتيش على 269 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 183 محضراً عماليا، وبحث 7 شكاوى.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، بواقع 11 منحة زواج بـ 33 ألف جنيه، و37 منحة مولود بإجمالى 74 ألف جنيه، و3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه، و15 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 30 ألف جنيه، وصرف خدمات طبية وعمل 5 عمليات جراحية لـ 18 عاملا.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 59 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 13 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 1050 شكوى عمالية (فصل - مطالب)، تم تسوية 33 شكوى منها وديا، وإحالة 137 شكوى للمحكمة العمالية، و135 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 73 شكوى، و403 ما زالت تحت البحث والدراسة.