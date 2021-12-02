الصحة: انخفاض معدل الإصابة بالإيدز لأقل من 1%

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى التزام مصر بأهداف الاستراتيجية العالمية لمكافحة "الإيدز" وأهداف التنمية المستدامة، والتى تهدف للقضاء على هذا المرض بحلول عام 2030، وذلك من خلال تكثيف الخطط والموارد لتسريع مسار الاستجابات الوطنية والوصول لتحقيق استراتيجية "95 - 95 – "95 والتى تستهدف الوصول لأكبر عدد من المصابين طبقا للإحصائيات التقديرية، وسرعة تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج للمكتشفين من المصابين، وضمان الالتزام العلاجى وكفاءة الخدمات الصحية للوصول للتحكم فى معدلات انتشار الفيروس.

وأكد عبدالغفار تقديم جميع الخدمات للمواطنين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرى بداية من التوعية والمشورة الصحية والفحوصات الطبية والأدوية المضادة للفيروس، ومتابعة الحالة الصحية بالمجان مع الحفاظ على سرية البيانات، مشيرا إلى إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بالبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز لضمان نشر المعلومات الصحيحة ورفع الوعى المجتمعى الخاص بالمرض على الرابط التالى: (www.nap.mohp.gov.eg).

ولفت عبدالغفار إلى توفير خدمات الرعاية والعلاج للمصابين من خلال 27 مركزا بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير خدمات المشورة والفحص الاختيارى الخاص بالفيروس من خلال 24 مركزا، فضلا عن التوسع فى توفير حزمة خدمات لمنع انتقال العدوى من الأم للجنين، بهدف الوصول إلى صفر إصابات بين حديثى الولادة المولودين لأمهات مصابات بالمرض.

وأوضحت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، أن أبرز مكتسبات الاستجابة الوطنية للإيدز 2021، هو ضمان استمرار توفير كل الخطوط العلاجية بتغطية كاملة من التمويل الحكومى، لتوفير العلاج للمصابين مع صرف جرعات الأدوية لأكثر من شهر خلال جائحة كورونا لمنع التزاحم بالمراكز، فضلا عن التوسع فى توفير الخدمات الجراحية والطبية للمتعايشين مع المرض من خلال التعاون مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشارت إلى تسجيل أصناف حيوية من أدوية الخط الثانى لعلاج الفيروس، بالإضافة إلى تسجيل جميع أدوية الخط العلاجى الأول لتصل نسبة الأدوية التى يعتمد عليها المتعايشين مع الفيروس والمسجلة بهيئة الدواء المصرية، إلى 98% مما يساهم فى ضمان استمرارية توفير العلاج للمصابين.

وأكدت الدكتوة هبة السيد، تحديث الاستراتيجية الوطنية للإيدز 2021-2025 للتماشى مع الاستراتيجية العالمية للإيدز المحدثة، والتى أطلقها برنامج الأمم المتحدة المعنى بالإيدز، لافتة إلى توفير برنامج تدريبى مستمر للأطباء، فى جميع أنحاء الجمهورية لتقديم الخدمات الصحية للمصابين وفقا لأحدث الأدلة العلمية، وطبقا للبروتوكول الوطنى المحدث الذى يتماشى مع أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى توفير "بدائل الأفيونات" كأحد تدخلات خفض الضرر.

ونوهت مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة إلى خدمات الخط الساخن عبر الأرقام (33152802)و (33152801) و08007008000) )، لتلقى استفسارات المواطنين عن فيروس نقص المناعة البشرى.

وفى هذا السياق، قال الدكتور وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز بمصر: "فى ضوء الاستراتيجية العالمية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز 2021-2026، نعمل مع برنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان على توسيع نطاق خدمات اختبار فيروس نقص المناعة لزيادة وصول الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرى والمعرضين لخطر الإصابة به والمتأثرين به إلى العلاج والرعاية والدعم والخدمات الصحية المتكامل، مؤكدا أن مصر من الدول المنخفضة فى نسب الإصابة بهذا المرض".

وأشاد الدكتور وليد كمال، بالجهود الوطنية المبذولة من جانب الحكومة المصرية لضمان توفير وتعزيز خدمات الوقاية والعلاج والرعاية ذات الجوده العالية للجميع المواطنين بدعم حكومى لضمان استمرار توفير العلاج للمتعايشين، ودعم التوسع فى برامج تقليل المخاطر والتوسع فى التدخلات المتطورة للقضاء على السلوكيات ذات الخطورة ودمج المجتمع المدنى فى الإستجابة الوطنية.

كما أشاد بالدور الرائد والحيوى للمبادارت الرئاسية فى دعم الخدمات الصحية المختلفة لجميع الفئات السكانية وعلى أرسها القضاء على فيروس سى والأمراض المزمنة وصحة المرأة، مؤكدا أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين تعد خطوة هامة للكشف المبكر على الأمراض المنتقلة من الأم للجنين مثل (التهاب الكبد B - بكتيريا الزهرى - فيروس نقص المناعة البشرى) لمنع نقل العدوى بهذه الأمراض وتقديم العلاج بالمجان.

وأكد أن هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على أهمية إشراك ودعم متخذى القرار ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والقيادات الدينية والشباب لتوعية بهذا المرض والقضاء على الوصمة والتمييز المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرى من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وإتاحة الوصول الشامل للخدمات الصحية للجميع.

يذكر أن البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة تم تأسيسه مع ظهور أول حالات إصابة بفيروس نقص المناعة البشرى/الإيدز عام 1986 بهدف التخطيط والتنسيق والإشراف على جميع أنشطة الإيدز بمصر من خلال وزارة الصحة والقطاعات الحكومية المختلفة وكذلك الهيئات الدولية والمجتمع المدنى لتقليل فرص العدوى، والحفاظ على مصر دولة ذات معدل انتشار منخفض للإيدز وتوفير الدعم والرعاية والعلاج للمصابين.