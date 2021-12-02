جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد عن بدء دورة تدريبية للشباب من الجنسين على مهنة صيانة أجهزة التليفون المحمول بمركز التدريب المهنى بالخارجة من 15 ديسمبر الجارى وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك فى إطار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة القوى العاملة.





وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية: إن الدورة التدريبية مقدمة من محافظ الوادى الجديد محمد سالمان الزملوط لتدريب 15 متدربا ومتدربة، ويشارك فيها ذوى الهمم والقدرات لدمجهم فى المجتمع، وتتحمل إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة جميع تكاليف الدورة من مواد خام ومكافآت للمدربين والمتدربين، فضلا عن أن التدريب يتم على أيدى مدربين متخصصين فى هذه المهنة وعلى درجة عالية من الكفاءة. وأضاف مدير المديرية أن حضور الدورة خمسة عشر يوما فقط فى الشهر الواحد، ويمنح المتدرب شهادة تدريب معتمدة من مديرية القوى العاملة، تؤهله للعمل فى هذا المجال، كما يصرف للمتدرب بدل انتقال بواقع 750 جنيه شهريا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: بدء تدريب شباب الوادى الجديد على صيانة المحمول 15 ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.