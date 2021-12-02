ورشة عمل حول تفعيل الإصدارات المؤمنة والذكية بمؤسسات التعليم العالى

وأشار التقرير، الذى قدمه الدكتور هشام فاروق، إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن الورشة بدأت بمقدمة تعريفية عن مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة والجهات والوزارات المختلفة التى بدأت بتفعيل الإصدارات المؤمنة، وتوضيح أهم سبل التأمين لإصدار الوثائق الرسمية من خلال شرح أسلوب العمل المتطور داخل المجمع.
وأضاف التقرير أنه تم التعرف على منظومة الكروت الذكية للطلاب والتى تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتفعيل الخدمات المقدمة من خلالها، وفقا لمبادرة "طالب رقمى" التى تم إطلاقها بملتقى التعليم العالى والبحث العلمى الأول فى عصر التحول الرقمى، والذى عقد مؤخرا بمدينة الجلالة وبرعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وأوضح التقرير أنه تم تنظيم جولة تفقدية لأقسام المجمع للتعرف على مراحل التصنيع ومشاهدة الطرق الحديثة، التى يتم استخدامها لتأمين البيانات والوثائق باستخدام أرقى وأحدث تكنولوجيا عالمية، لخدمة العديد من الجهات والوزارات.
وأوصت الورشة بضرورة التعاون مع مجمع الإصدارات فى الخدمات البيومترية وإصدار الوثائق المؤمنة وتفعيل منظومة الكروت الذكية للطلاب.
يذكر أن الورشة شهدت حضور ممثلين عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات الخاصة والأهلية وجامعة الأزهر، وعدد من نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومديرى تكنولوجيا المعلومات.
يأتى ذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة نحو التحول الرقمى على جميع المستويات الإدارية والحكومية، وتعزيز بناء "مصر الرقمية" وفقا لرؤية مصر 2030، وتطوير الجهاز الإدارى بالدولة، وذلك بكافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وفى إطار التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
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