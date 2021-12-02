رصف الشوارع المحيطة بسوق العصر الجديد بحى العرب فى بورسعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلن عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن تواصل العمل فى الرصف بالطبقة الاسفلتية لشارع البلدية وشارع القليوبية والسواحل، فى إطار الخطة الموسعة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع بحى العرب على غرار جميع الأحياء بالمحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.





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