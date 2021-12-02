هيئة الأوقاف تحقق رقما قياسيا فى الأرباح والمتحصلات للشهر الخامس

جدة - نرمين السيد - حققت هيئة الأوقاف المصرية أرقامًا قياسية فى الأرباح والمتحصلات للشهر الخامس على التوالى حيث بلغ إجمالى المتحصلات من إيرادات الهيئة عن الفترة من 1/ 11/ 2021م حتى 30/ 11/ 2021م مبلغًا قدره 177 مليونا و312 ألفا، و739 جنيها، بزيادة قدرها 15 مليونا و568 ألفا و 221 جنيها عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى الماضى (2020 /2021) م، بنسبة زيادة قدرها 9,6 %.





وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، أن هيئة الأوقاف حققت خلال الخمسة أشهر من العام المالى الحالى 714 مليونا و849 ألفا و964 جنيها بزيادة قدرها 92 مليونا و373 الفا و461 جنيها عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2020/2021 م وبنسبة زيادة قدرها 15%، وبزيادة قدرها 217 مليونا و338 الفا و838 جنيها عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى 2019/2020 م بنسبة زيادة قدرها (44%).

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