مصرللطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة من والي تورنتو بكندا

في ضوء التعليمات الصادرة بشان توقف حركة الطيران بين القاهرة و تورنتو تطبيقا للاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار المتحور اوميكرون، تعلن مصرللطيران عن تعليق رحلاتها المتجهة من والي تورنتو بكندا اعتبارا من الخميس ٢ ديسمبر ولحين إشعار أخر .
هذا وتناشد الشركة الوطنية مصرللطيران عملائها المسافرين من والي تورنتو ضرورة مراجعة حجوزاتهم وتعديل مواعيد رحلاتهم من خلال الإتصال بمركز خدمة العملاء1717 داخل مصر أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة بمصر وحول العالم او وكيلك السياحي.
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