شعراوي : رصف 22,5 ألف طريق محلى بتكلفة 46,8 مليار جنية خلال...

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل علي تلبية كافة احتياجات المواطنين، واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها وخاصة في قطاع رصف الطرق وتطويرها ورفع كفاءتها نظراً لاهميتها البالغة في عمليات التنمية الاقتصادية ...

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن ما شهدته مصر من انجازات في قطاع رصف الطرق المحلية وباقي القطاعات التنموية خلال السبع سنوات الماضية من القيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية بعد اعجازاً حقيقياً و إنجازاً غير مسبوق لصالح المواطن المصري مشيراً إلي أنه تم رصف عدد 22 ألفاً و 529 طرق محلية تابعة للمحافظات من خلال المشروع القومي لرصف الطرق في الفترة من عام 2014 وحتي نهاية نوفمبر 2022 بإجمالي أطوال بلغت 20 ألفاً و308 كيلومترات وبتكلفة قدرها 46,8 مليار جنية .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن رصف هذه الطرق يتم بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري ولجان مشتركة من مديريات الطرق بالمحافظات ، لافتاً إلي أنه تم تنفيذ 2681 مشروعاً لرصف الطرق بمحافظة الاسكندرية، و 3681 مشروعاً بمحافظة القاهرة، و2152 مشروعاً بالدقهلية، و 1500 مشروعاً بالبحيرة، و 1201 مشروعاً بدمياط، و 1100 مشروعاً بكفر الشيخ، و 1045 مشروعاً بالغربية، مشيراً إلي أنه تم وضع الضوابط اللازمة لإجراء الصيانة الدورية لهذة الطرق وفق جداول زمنية بالتنسيق مع وزارة النقل.

وكشف اللواء شعراوي أن محافظة مطروح بها أكبر أطوال من الطرق المرصوفة بطول 4202 كم، والبحيرة 1290 كم ، وسوهاج 1067 كم ، وأسيوط 1003كم ، والقاهرة 978كم ، والبحر الأحمر 974كم ، والاسكندرية 948كم ، والغربية 923كم مشيرا إلى أن مجموعات العمل المشكلة بالتنسيق بين الوزارة و وزارة النقل حددت أولويات الطرق العاجلة التى يتم رصفها لربط الطرق المحلية على المحاور الرئيسية .

وفي نفس السياق .. أشار اللواء محمود شعراوي إلي أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل أنهت رصف 185 طريقاً من اجمالي 197 طريق في 12 محافظة هي الشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والفيوم والمنيا وبني سويف والغربية والبحيرة والجيزة والمنوفية والقليوبية فى المرحلة الأولي من بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في فبراير 2020 بنسبة تنفيذ 95% وبأطوال بلغت 889 كيلومتراً وبتكلفة 1,9 مليار جنية مؤكداً أنه يتم تذليل أية عقبات من خلال السادة المحافظين لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف اللواء شعراوى أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من البروتوكول المشار اليه لرصف الطرق داخل المحافظات بتكلفة 5,4 مليار جنية ، وبدأ التنفيذ بالفعل في 3 محافظات هي المنوفية والفيوم وأسيوط بتكلفة 718 مليون جنية ، حيث تتضمن مشروعات المنوفية 75 مشروعاً للرصف بإجمالي 66,6 كم و بتكلفة 200 مليون جنية وتم التنفيذ بنسبة 98% ، وتتضمن مشروعات محافظة الفيوم 42 مشروعاً بأطوال 62,5 كم و بتكلفة 218 مليون جنية، فيما تتكلف مشروعات الرصف في 10 أحياء بأسيوط 300 مليون جنية وبلغت نسبة التنفيذ 81% ، مشيراً إلي أن مشروعات رصف الطرق لها أكبر الأثر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة في القرى ، و تيسير حركة المرور ، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم .