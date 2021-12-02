اعرف مدة غلق كوبرى الجيزة المعدنى لإصلاح طبقة الأسفلت" الأيبوكسى"

تجرى غدا الجمعة، الإدارة العامة لمرور الجيزة، إغلاقا جزئيا لكوبرى الجيزة المعدنى، بالمنزل المؤدى الى لشارع مراد لمدة 3 أيام، لإجراء أعمال تطوير لطبقة الأسفلت "الأيبوكسى" لمنع انزلاق السيارات أثناء هطول الأمطار، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لحين الإنتهاء من تلك الأعمال.

وقال مصدر أمنى، أن تلك الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدنى تحديداً المنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية واحدة لمدة 3 أيام ابتدء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 3/12/2021 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 5/12/2021، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، وسيتم الغلق الجزئى بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

ولفت المصدر، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، مضيفا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من تلك الأعمال مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة بالطرق المؤدية للكوبرى منعا للزحام.