جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمى للغة العربية 18 ديسمبر

يأتى ذلك بالاشتراك مع مجمع اللغة العربية وبالتعاون مع هيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة، دار الأوبرا، البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية والبيت الفنى للمسرح، وبمشاركة نخبة متميزة من الشعراء والكتاب والفنانين؛ حيث يتم اعلان النتائج وتكريم الفائزين المشاركين فى مسابقة الجامعة فى مجالات شعر الفصحى - شعر العامية- كلمات الاغانى- إلقاء الشعر - القصة القصيرة - كتابة المقال - السيناريو والحوار - الرواية - التأليف المسرحى.
وتتضمن الاحتفالية عروضا فنية وفقرات لفريق كورال الجامعة، موسيقى عربية، عزف، ويقدم منتخب الجامعة عرضا للفنون الشعبية وعرض للتنورة إلى جانب انشاد دينى وترانيم لفريق الجامعة، بالاضافة إلى فقرات شعرية من إلقاء اساتذة وطلاب وموظفى الجامعة، وفقرة غنائية للمنشد الدينى على الهلباوى، وعروض فنية للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية (وزارة الثقافة)، مسرح العرائس (البيت الفنى للمسرح، وزارة الثقافة)، كما يقام عدة معارض منها:
معرض للفنون التشكيلية لطلاب الجامعة، معرض للكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض للفنون التشكيلية لدار الأوبرا المصرية، معرض للكتاب لمجمع اللغة العربية، بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية لأساتذة وطلاب كلية التربية النوعية.
كما يشهد الاحتفال تكريم رئيس وأعضاء لمجمع اللغوى للغة العربية من أساتذة الجامعة، وفقرة شعرية للدكتور احمد تيمور ويصاحبه الفنان سامح الصريطى، والشاعر جمال بخيت ويصاحبه الفنان أحمد الحجار.
كما يقام خلال الاحتفالية ندوتين الأولى بعنوان "اللغة فى الرواية العربية المعاصرة" تدير حلقة النقاش الإعلامية والكاتبة رولا خرسا، ويشارك فيها: الروائى أحمد القرملاوى الحائز على جائزة كاتارا فى الأدب 2021، الكاتب الصحفى والروائى مصطفى عبيد، الكاتب والروائى الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلى استاذ جراحة العظام.
والندوة الثانية بعنوان (قصيدة النثر) التى تستضيف الشاعر إبراهيم بجالاتى، ا.د. جمال نيازى.
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