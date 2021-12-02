جدة - نرمين السيد - قال طوغان خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، إن أخر 15 سنة كان هناك اضطربات اجتماعية كبيرة، خاصة من بعد 2011، وهى كشفت الغطاء عن أمراض اجتماعية وساهمت فى "غليان المساوئ الاجتماعية"، موضحا أن المجتمع يعانى من آثار ذلك حتى اليوم.
وأشار رئيس تحرير مجلة صباح الخير إلى أن البعض يبحث عن أى عمل يربح أموالا كثيرة مثل ظاهرة "التيك توك" التى جعلت الشباب لا يبحث عن حرفة يقدمها وهو نموذج واضح على تغير قيمة العمل، مشيرا إلى أن المعادلة هى ماذا يقدم الإنسان؟ ولهذا من المهم وجود عقيدة داخلية تقول إن الشخص يعمل لصالح المجتمع وليس لصالح نفسه فقط.
وأوضح الكاتب أن هناك نماذج سيئة من الاستعلاء المادى والحكم على الشخص على حسب نوع الموبايل أو السيارة، مشيرا إلى أن هناك تغير قيمى يحدث نتيجة الأفلام والمسلسلات والإعلانات بل والمنتجات وهو ما يغير فى ذهن الأجيال الجديدة أفكارهم بشأن العمل ومقابله.
"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- وليد طوغان يوضح تأثير ثفاقة الثراء السريع فى دمار مستقبل بعض البنات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.