وزير الزراعة يزور أكبر شركة لإنتاج الأمصال واللقاحات فى المجر (صور)

جدة - نرمين السيد - زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقه د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بزيارة شركة سيفا فيليكسا (Ceva Phylaxia) لإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وبحث مع رئيس الشركة التعاون فى مجال الامصال واللقاحات، القصير تفقد أقسام الشركة ومعامل وخطوط الإنتاج.





وأكد القصير خلال الاجتماع مع قيادات الشركة أن مصر تشهد طفرة كبيرة فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة حيث تقوم بإنتاج حوالى 1.4 مليار طائر سنويا، مشيرا إلى إمكانية وجود شراكة بين معهد الأمصال واللقاحات التابع لوزارة الزراعة والشركة المجرية.

وقال وزير الزراعة إن السوق المصرى كبير كما أن مصر هى بوابة إفريقيا الأمر الذى يفتح أمام منتجات الشركة الأسواق الإفريقية.

واستمع القصير إلى عرض من رئيس الشركة والتى تعتبر من ضمن اكبر عشر شركات عالمية فى هذا المجال إذ تنتج 57 مليار جرعة لقاح سنويا وتستحوذ على 60% من السوق العالمى للأمصال واللقاحات خاصة الداجنة وهى من الشركات التى تنتج امصال ولقاحات بيطرية للحيوانات والدواجن وحتى الأمراض التى تنقل من الحيوانات للانسان ولها فرع بمصر.

حضر اللقاء انجى السمنودى مستشار السفارة المصرية فى المجر