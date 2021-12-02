القوى العاملة: الأردن يستبعد العمالة الوافدة غير المطعمة ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بعمان يشير إلى أن الأردن أعطت مهلة للعمالة الوافدة ومنها المصرية حتى 15 ديسمبر الجارى سيتم بعدها أبعاد غير الحاصلين على المطعوم من فيروس كورونا خارج البلاد خاصة وأن تلقى المطعوم غير مشروط بإبراز إذن الإقامة أو تصريح العمل. وقال الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان: إنه فى إطار قيام حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بحث كل المواطنين والمقيمين والعمالة الوافدة على سرعة التقدم لتلقى التطعيم المجانى ضد فيروس كورونا حفاظا على الصحة والسلامة العامة. شددت وزارة الداخلية على أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بعد 15 ديسمبر الجارى من ضمنها أبعاد غير الحاصلين على المطعوم خارج البلاد خصوصا وأن تلقى المطعوم غير مشروط بإبراز إذن الإقامة أو تصريح العمل. ودعا رئيس مكتب التمثيل العمالى جميع العمالة المصرية المتواجدة داخل المملكة الأردنية بسرعة تلقى المطعوم حفاظا على السلامة والصحة العامة وتفادى تطبيق الإجراءات المشددة عليهم.

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