الأردن : ابعاد العمالة الوافدة غير الحاصلة على تطعيم كورونا من...

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلى أن الأردن أعطت مهلة للعمالة الوافدة ومنها المصرية حتى 15 ديسمبر الجاري سيتم بعدها أبعاد غير الحاصلين على المطعوم من فيروس كورونا خارج البلاد خاصة وأن تلقي المطعوم غير مشروط بابراز إذن الإقامة أو تصريح العمل.

وقال الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان : إنه في إطار قيام حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بحث كافة المواطنين والمقيمين والعمالة الوافدة على سرعة التقدم لتلقي التطعيم المجاني ضد فيروس كورونا حفاظا على الصحة والسلامة العامة .

شددت وزارة الداخلية علي أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بعد 15 ديسمبر الجاري من ضمنها أبعاد غير الحاصلين على المطعوم خارج البلاد خاصة وأن تلقي المطعوم غير مشروط بإبراز إذن الإقامة أو تصريح العمل.

ودعا رئيس مكتب التمثيل العمالي جميع العمالة المصرية المتواجدة داخل المملكة الأردنية بسرعة تلقي المطعوم حفاظا على السلامة والصحة العامة وتفادي تطبيق الإجراءات المشددة عليهم.