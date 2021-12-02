مدير المنظمة الدولية للهجرة بمصر يستعرض جمال الأقصر

نشر مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر، لوران دي بويك، اليوم الخميس، عدة صور من الأقصر على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وأظهرت الصور التي التقطتها دي بويك، جمال محافظة الأقصر والنيل، خاصة مع تحليق رحلات البالون الطائر، وعدد من الطيور معه، وعلق قائلا: "صباح الخير الأقصر".