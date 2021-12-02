”الصحة” تكشف المستهدفين من جرعة لقاح كورونا الثالثة

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن اللقاح هو جزء أساسي من الإجراءات الاحترازية التي يجب الالتزام بها لحماية المواطنين من نشر العدوى، معقباً: "اللقاح هو طوق الأمان لينا لتخطي هذه الفترة وهذا الوباء".

وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن كل اللقاحات بمختلف الدول القائمة على تصنيعها هي لقاحات فعالة وآمنة ضد المتحورات الموجودة حتى الآن.

ونوه رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إلي أن لتفادي الإصابة بالمتحورات الجديدة يجب الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة.

وأشار حسام حسني إلى قرار منع المواطنين غير الملقحين ضد فيروس كورونا من دخول المصالح الحكومية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة أصدرت قرار منذ أسبوعين لتوفير الجرعة الثالثة لفئات معينة ومنها: الفرق الطبية، الأطباء والتمريض، والفئات الأكثر عُرضة للإصابة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكلى، وأصحاب أمراض المناعة.

وأوضح رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أنهم يتم تلقي الجرعة الثالثة بعد مرور 6 أشهر على الجرعة الثانية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.