الرئيس السيسى يصدق على اتفاق تمويل إضافى لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 118 لسنة 2020 بالموافقة علي اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى، الموقع في القاهرة بتاريخ 23 -11-2019.

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