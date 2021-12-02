بالأرقام للشهر الخامس على التوالي.. "الأوقاف" تحقق رقمًا قياسيًّا في الأرباح والمتحصلات بـ44%

حققت هيئة الأوقاف المصرية أرقامًا قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر الخامس على التوالي حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 11/ 2021م حتى 30/ 11/ 2021م مبلغًا قدره (177,312,739) جنيهًا بزيادة قدرها (15,568,221) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2020 /2021 م ، بنسبة زيادة قدرها 9,6 %.
وقد حققت هيئة الأوقاف المصرية خلال الخمسة أشهر من العام المالي الحالي 2021/2022 م (714,849,964) بزيادة قدرها (92,373,461 ) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020/2021 م وبنسبة زيادة قدرها 15% ، وبزيادة قدرها (217,338,838) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/2020 م بنسبة زيادة قدرها (44%) .
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