انت الان تتابع تفاصيل خبر طقس اليوم.. انخفاض الحرارة وتحذير من برودة الليل والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يسود طقس، لطيف على محافظات القاهرة الكبرى، بالغضافة إلى السواحل الشمالية، ومحافظات شمال الصعيد، يكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بينما يكون باردا ليلا على الأنحاء كافة.
وكشف خبراء الأرصاد استمرار تكاثر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلا عن مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة الثامنة صباحا.
وأكدت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح سطحية شمالية غربية، لافتة إلى أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، وتكون الرياح سطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن الجمهورية فهى:
- القاهرة 22 14
- الإسكندرية 21 14
- وادى النطرون 21 14
- طنطا 22 14
- شبين الكوم 22 14
- دمنهور 21 14
- بلطيم 21 14
- مطروح 20 13
- السلوم 18 13
- سيوة 18 13
- بورسعيد 21 14
- دمياط 21 14
- الزقازيق 22 14
- المنصورة 21 14
- الإسماعيلية 22 14
- السويس 22 14
- العريش 20 14
- رفح 20 14
- رأس سدر 20 14
- نخل 20 11
- نويبع 24 15
- طابا 20 15
- كاترين 20 11
- الطور 24 15
- شرم الشيخ 25 15
- الغردقة 25 15
- مرسى علم 27 16
- الفيوم 22 13
- بني سويف 22 12
- المنيا 22 12
- أسيوط 22 11
- سوهاج 23 12
- قنا 24 12
- الأقصر 25 12
- أسوان 26 13
- إدفو 26 13
- أبو سمبل 26 12
- الوادي الجديد 25 13
- شلاتين 30 18
- أبو رماد 30 18
- حلايب 27 18
- رأس حدربة 27 18
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