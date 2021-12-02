/663945/انخفاض-فى-درجات-الحرارة-والأرصاد-تحذر-من-الشبورة

حالة الطقس اليوم الخميس، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات وهو ما نشير إليه فى السطور التالية.

دوت الخليج هيئة الأرصاد الجوية، ذكرت فى بيان لها انخفاض فى درجات الحرارة فى المحافظات خلال الأيام المقبلة. ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فقد حذرت من وجود شبورة مائية صباح اليوم وهو ما يؤثر على الرؤية أثناء السير. درجات الحرارة فى المحافظات ونشير فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات على مستوى الجمهورية: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة. الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة. مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة. سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة. قنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة. أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

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