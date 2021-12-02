/663950/ننشر-أسعار-الخضروات-والفاكهة-فى-الأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة، محل اهتمام الكثير من المواطنين وفقًا لآخر تسعيرة محددة فى الأسواق.

ورصد موقع دوت الخليج، من خلال جولة فى الأسواق أسعار الخضروات والفاكهة وفقًا لآخر تحديث، وهو ما نشير إليه فى السطور التالية:-

أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق

ولوحظ خلال الجولة، وجود استقرار نسبيي فى أغلب أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، حيث أن سعر الطماطم قد وصل لـ 3 جنيهات للكيلو الواحد، بينما وصل سعر كيلو البطاطس لـ 5 جنيهات.

استقرار الأسعار فى الأسواق

بينما وصل سعر كيلو البصل 3 جنيها، واستقرت أسعار الكوسة بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

وأيضًا وصلت أسعار الجزر يسجل 2 إلى 3.5 جنيها، الفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات، الباذنجان 2 إلى 4 جنيهات، الفلفل الرومى من 3 إلى 5.5 جنيها، فلفل رومى 6 جنيهات، فلفل حامى 2 إلى 4 جنيهات، الفلفل الألوان 8 إلى 14 جنيها.

واستطردت، أن الخيار 3 إلى 5.5 جنيها للكيلو فى الجملة، الملوخية 1.5 إلى 3 جنيهات، البامية 9 جنيهات، البسلة 6 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، القلقاس يتراوح من 3 إلى 6 جنيهات، الثوم 18 إلى 22 جنيها.