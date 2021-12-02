/663955/لمدة-3-أيام-المرور-تعلن-إغلاق-مطالع-كوبرى-الساحل-لإجراء-أعمال-صيانة

أعلنت إدارة المرور بمحافظة الجيزة منذ قليل، إغلاق جزئي لمطالع كوبري الساحل فى الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات، وأيضًا لمن يستقل سيارته من مناطق الوراق إتجاه محافظة القاهرة.

دوت الخليج

إغلاق مطالع كوبري الساحل

ووفقًا لما علمه موقع دوت الخليج، فإن هناك أعمال رفع كفاءة بكوبري الساحل، عند الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية، حيث تجري أعمال صيانة ورفع كفاءة.

كما أن الأعمال الصيانة الخاصة أيضًا بتلك المنطقة سيجري بها رفع كفاءة الفواصل المعدنية لمطالع كوبري الساحل فى الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات.

المرور توجه المواطنين بشأن مسارات السيارات الأنسب

ويلزم على المواطنين العلم بأعمال الصيانة الجارية تحسبًا لعدم أن يسلك أحدهم الطرق التى بها أعمال الصيانة، حتى لا يتعطل عن مسار عمله أو المكان المتجه إليه.

هذا وتعتمد هيئة المرور وبشكل دورى على إصدار منشور بشأن مسارات تحرك السيارات خلال الأيام الجارية تحسبًا لوجود حالات استثنائية بشأن الطرق التى بها إعدادات أو صيانة.