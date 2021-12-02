/663942/أهلي-٢٠٠٣-يواجه-فيوتشر-اليوم-في-بطولة-الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ اليوم مع مضيفه فيوتشر، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، في طنطا، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يخوض أهلي ٢٠٠٣ مباراة فيوتشر وهو يسعى بقوة لتحقيق الفوز خارج ملعبه، ليعوض نتيجة التعادل بهدف لمثله في المباراة السابقة أمام الاتحاد.

وجمع أهلي ٢٠٠٣ في رصيده ١٤ نقطة، بعدما فاز في ٤ مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراة واحدة، حيث افتتح الموسم بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز على غزل المحلة بسداسية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبيًا، وخسر أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، وفاز على الإسماعيلي بهدفين لهدف، وعلى فاركو بنفس النتيجة، وتعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، مسجلًا ١٤ هدفًا، مقابل ٦ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًا ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيب الفريق وطه محمد مخطط أحمال وأحمد عبد الخالق إخصائي التدليك.

يواجه الأهلي بطل القارة الأفريقية، فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، في المباراة الأولى للثنائي في البطولة، للوصول لمباراة نصف النهائي.

النادي الأهلي

قرر النادي الأهلي إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الإفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وسوف يطلب النادي في خطاباته المرسلة غدًا ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية.

ويضم المنتخب الوطني ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين فى صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، وهو الأمر الذى سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية.