حسن الرداد يهنئ دولة الإمارات العربية بمناسبة عيدها الوطني ال 50

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دوت الخليج يرصد احتفال الفنان حسن الرداد بالعيد الوطني لدولة الإمارات

احتفالات العيد الوطني لدولة الإمارات

وكتب الرداد، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للمدونات الصغيرة «تويتر»: "كل عام ودولة الإمارات العربية الشقيقة بألف خير بمناسبة العيد الوطنى الخمسين، هتف الشعب ونادا قد بنينا الاتحادا".

من جانبه تحيي الفنانة بلقيس غدًا حفلًا غنائيًا بـ أبو ظبى ضمن احتفالات دولة الإمارات، ومن المقرر أن تطرح نهاية الشهر المقبل أحدث أغنياتها التى قدمتها باللهجة المصرية وسيتم تصويرها بمصر.

وكان المطرب حكيم قد طرح أغنيته «الجنة فى الإمارات» احتفالا بـ العيد الوطنى لدولة الإمارات.

أغنية الجنة في الإمارات لحكيم

فى تعاون مشترك بين شركة العالمية للدعاية والإعلان والإنتاج الفني للمنتج المهندس مصطفى إسماعيل وألحان الفنان محمد رحيم وكلمات محمود صلاح.

تم تصوير أيضًا الكليب الخاص بالأغنية للمعالم الأثرية فى الإمارات (دبى، العين، أبوظبى) والكليب من إخراج حسام الحسينى

على الصعيد الآخر، أعرب النجم حسن الرداد عن اشتياقه وافتقاده لحماته النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، مشيرًا إلى أنها المنبع الأساسي للضحك والبهجة.

نشر الرداد مقطع فيديو لدلال عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وهي بإحدى مشاهدها الكوميدية بمسلسل «سابع جار».

حسن الرداد يعرب عن اشتياقه لدلال عبد العزيز

وعلق حسن الرداد على الفيديو متأثرًا: "حبيبتي الله يرحمها كانت ضحكتها حلوة وكريزة الضحك بتجليها في اي وقت.. كويس أن الممثلين فضلوا مكملين".

حسن الرداد يتسلم جائزة سمير غانم ودلال عبد العزيز بكلمة مؤثرة

هذا وقد تسلم الفنان حسن الرداد، تكريم الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز في مهرجان الفضائيات العربية بدورته ال 12، نيابة عن بناتهما الفنانة دنيا وإيمي.

حسن الرداد يعتذر عن عدم حضور إيمي ودنيا

ألقى الفنان حسن الرداد كلمة أثناء تسلمه التكريم قائلًا: "في البداية عايز أبلغ حضراتكم اعتذار إيمي ودنيا هما مقدروش ييجوا، وبوصل شكرهم وامتنانهم لإدارة المهرجان على التكريم. طبعا أنا كنت أتمنى أكون حاضر النهاردة والأستاذ سمير النجم الكبير ومدام دلال يكونوا بيستلموا الجايزة، وأكون أنا قاعد وسط حضراتكم، بس الحمد لله على كل شيء."

وأضاف: "عايز أقول إن أنا بالنسبالي حمايا العزيز الأستاذ سمير غانم، وحماتي وأمي مدام دلال عبد العزيز هما نموذج للفنان اللي أنا أتمنى إن أنا أوصل زيهم وآخد نفس المكانة بتاعتهم في قلوب الناس. وده نتيجة كل الحب اللي فعلا الواحد لمسه من في الفترة اللي فاتت دي من سؤالهم، سواء على السوشيال ميديا أو اهتمامهم بينا."