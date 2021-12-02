/663946/اتصالات-الشيوخ-الترددات-الجديدة-لخدمات-الهاتف-المحمول-تقضي-على-مشكلات-ضعف-الشبكات

أكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن إعلان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات البدء بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول، خطوة هامة في حل مشكلات سوء الشبكة التي تعاني منه العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

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وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانين ، إلى أن العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وخصوصا في الصعيد والمناطق النائية، تعاني أشد المعاناة من ضعف الشبكة سواء في الاتصالات أو خدمات الانترنت.

وأكد توفيق، أن ضعف الاتصالات والانترنت يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين، قائلا: ليس من المعقول والدولة تمضي قدما نحو التحول الرقمي، وهناك مشكلة في أول أسباب نجاح التجربة وهي خدمات الاتصالات.

ولفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ، إلى أن بدء العمال بالترددات الجديدة لشركات الاتصلات العاملة في مصر، سيكون له مردود إيجابي كبير في التحسن التدريجي للخدمات المقدمة.

اتصالات الشيوخ: الترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول تقضي على مشكلات ضعف الشبكات

وشدد النائب حسانين توفيق، على أهمية أن تغطي تلك التردادت كافة المناطق على مستوى الجمهورية، وكذلك توفير كافة السبل التي من شأنها حل مشكلات الاتصالات والانترنت ومن بينها إقامة شبكات تقوية وغيرها.