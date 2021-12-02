/663948/البرلمان-يلزم-الحكومة-بتخفيض-رسوم-تأمينات-التكاتك-فى-مصر

ألزمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، وزارة التضامن بأهمية مراجعة رسوم التأمينات السنوية المرتفعة و طرح حزم تحفيزية لجذب أصحاب التكاتك الحالية للانضمام للمنظومة الرسمية التى تسعى إليها الدولة بكامل مؤسساتها و البعد عن الفكر الأحادى القديم الطارد للتقنين و التطلع إلى الصورة الكاملة التى تحقق المنفعة العامة على المدى المتوسط و الطويل .

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جاء ذلك وفق توصياتها للحكومة بشأن مواجهة أزمة التكاتك فى مصر والسعى نحو تفيعل إطارات الإحلال والإستبدال، حيث ألزمت أيضا وزارة التنمية المحلية بسرعة استكمال طلب البيانات من المحافظات وفقا للكتاب الدورى الصادر فى ٢٠١٨ من وزير التنمية المحلية و خصوصا البيانات المتعلقة بالساحات المخصصة و المقترحة و خطوط السير المرتبطة .

البرلمان يلزم الحكومة بتخفيض رسوم تأمينات التكاتك فى مصر

وأكدت أيضا ضرورة توجيه اللجنة الوزارية بشأن أزمة التكاتك بعد استكمال كافة المكونات الخاصة بخارطة الطريق و الإصلاحات الهيكلة لهذا الملف بالتنسيق مع كافة الهيئات الصحفية و الاعلامية لوضع حملة توعوية و تثقيفية ممنهجة و مكثفة لتوضيح مكتسبات الترخيص و التقنين التى تعود على أصحاب التكاتك من جراء الترخيص و الضم للقطاع الاقتصادىالرسمى متضمنة العمل تحت مظلة قانون المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر.