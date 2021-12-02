/663949/عرض-مسلسل-عنبر-6--لصبا-مبارك-في-هذا-الموعد

أوشك أبطال مسلسل «عنبر 6» على انتهاء تصوير العمل خلال الفترة القليلة المقبلة، استعدادا لعرض أولى حلقاته على إحدى المنصات الإلكترونية، في يوم 16 ديسمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل «عنبر 6» لصبا مبارك

ويضم مسلسل «عنبر 10» مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف الدول العربية، السعودية، العراق، سوريا، القاهرة وبيروت وهم سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، وأيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى ابراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غريتا عون وغيرهم.

مسلسل «عنبر 6» يبرز قضايا النساء في السجون من قصص حقيقية

ويبرز مسلسل «عنبر 6» قضية هزت الرأي العام لسنوات من اذ يناقش قضايا النساء داخل السجون خلال أحداث العمل، وهي قضايا مأخوذة عن قصص حقيقية حدثت بالفعل.

صبا مبارك تتألق بفيلم «عرنوس» في عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة صبا مبارك حالة من النشاط الفني داخل العديد من المهرجانات العالمية والدولية بعدد من الأفلام التي ترصد قصص هادفة وأشاد به العديد من النقاد، اذ ينافس فيلم «عرنوس» الذي تخوض بطولته الفنانة صبا مبارك لأول مرة في مسابقة الأفلام القصير، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي أقيم منذ يوم 14 وحتى 22 من شهر أكتوبر الماضي، اذ يعد هذا عرضه العالمي الأول.

وتدور أحداث الفيلم داخل أحد المجمعات التجارية في عمان، حيث يستعد سامي الفتى الساذج، ومحمود بائع الذرة الذكي، لتنفيذ خطتهما المُحبكة لسرقة هدية غير تقليدية من متجر ملابس داخلية، ليهديها سامي لحبيبته، ولكنهما لم يأخذا بعين الإعتبار دناءة أصحاب المحلات التجارية ما قد يعطل سير خطتهما. والفيلم من تأليف وإخراج سامر البطيخي، وبطولة صبا مبارك، أحمد العمري، زياد بكري، فادي حدادين ومحمد إدريس، وإنتاج Pan East Media وSierra Bravo Productions، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع للفيلم في العالم العربي.