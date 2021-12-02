/663951/البرلمان-يلزم-الحكومة-بترخيص-موحد-للتكاتك-فى-مصر-مع-ضم-الصناعة-الوطنية-حتى-لايشرد-العمال

أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، بضرورة مراعاة ضم الصناعة الوطنية العاملة بمجال«التكاتك» لتكون جزء من منظومة الاحلال و التجديد مع اعتبار مقترحات شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المقدمة لوزيرة الصناعة نواة لبدء حوار رشيد حول سرعة استصدار الموافقات و كافة التيسيرات اللازمة للخطوط الجديدة و ذلك حتى لا يتأثر آلاف العاملين سلبا من القرار.

دوت الخليج جاء ذلك وفق توصياتها للحكومة بشأن مواجهة أزمة التكاتك فى مصر والسعى نحو تفيعل إطارات الإحلال والإستبدال، مؤكدة أهمية التاكيد لدى المستثمرين على دورهم الوطنى فى ضرورة مساندة الدولة لتقديم و تنظيم خدمات نقل ركاب تليق بكرامة و سلامة المواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة . وطالبت أيضا بتقديم كافة التسهيلات الأجرائية و التمويلية لأصحاب تلك الدرجات (التكاتك ) سواء المتعلقة بالترخيص للدراجة الحالية أو المرتبطة بالتمويل للمركبة الجديد المقترحة . البرلمان يلزم الحكومة بترخيص موحد للتكاتك فى مصر مع ضم الصناعة الوطنية حتى لا«يُشرد العمال» وأكدت أيضا ضرورة توجيه اللجنة الوزارية- المعنية بأزمة التكاتك بضرورة اتخاذ نمط و إجراءات و معايير موحدة للتراخيص على مستوى كافة المحافظات لتكون معتمدة مركزيا من خلال اللجنة و مطبقة لامركزيا من خلال السلطة المختصة بالمحافظات .

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