النائب تامر عبد القادر لـ دوت الخليج: الضبطية القضائية ستردع «إسفاف المهرجانات»«فيديو»

/663954/النائب-تامر-عبد-القادر-لـ-تحيا-مصر-الضبطية-القضائية-ستردع-إسفاف-المهرجاناتفيديو

ثمن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، قرار موافقة لجنة الإعلام والثقافة والآثار علي مشروع قانون تعديل المادة 70 الخاصة بالنقابات الفنية، لافتا أن المادة خاصة بمنح الضبطبة القضائية للنقابات الفنية، ووفقا للدستور فإن النقابات الفنية لها استقلالية خاصة.

دوت الخليج

تامر عبدالقادر: تأخر تحرك الجهات المعينة ضد المهرجات أدي إلي انتشارها بشكل واسع

وأضاف عبدالقادر، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": بحسب وصف النقباء الذين حضروا اجتماع لجنة الثقافة والإعلام، التي نظمتها لشرح الوضع وتوضيح إلي أي مدي يمكن معاقبة من يتجاوز في الشأن الفني، مضيفا: إذا عملنا دراسة للمجتمع المصري سنجد المهرجانات لها صدي واسع وجمهور عريض وبالتالي هناك مشكلة لابد أن تعترف بها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن حل هذه المشكلة يكمن في الاعتراف بأن ما يسمي بفن المهرجانات انجذبت إليه فئة كبيرة من المجتمع، مشيرا إلي أنه نظرا لتأخر تحرك الجهات المعينة ضد المهرجات ومواجهتها انتشرت هذا الفن بشكل واسع .

ووجه عبدالقادر، الشكر للحكومة لتحركها بارسال مشروع القانون للمجلس وتعديل المادة 70 ومنح الضبطية القضائية، لافتا أن كان هناك جدلا خلال الاجتماع حول استخدام الضبطبة وهل النقابات الفنية ستحسن استخدامها أم لا، مضيفا: شغلنا الشاغل هو الخروج بمشروع قانون يحقق الهدف منه لضبط المشهد الفني في المجتمع المصري.

اختتم عضو مجلس النواب، تصريحاته قائلا: أؤيد مشروع القانون الذي يعيد ضبط المشهد الفني والذي يحقق الهدف المنشود، بالإضاقة إلي إعادة التوازن في المجتمع ومواجهة إسفاف المهرجات، لافتا أن تطبيق مشروع القانون يحتاج إلي ضرورة أن يكون هناك حملة توعوية للتفريق بين الفن الهادف والإسفاف الذي يحدث في فن لمهرجانات، فضلا عن تشكيل ورش عمل لانتاج أعمال فنية توازي فن المهرجانات الذي إنجذب إليه فئة كبيرة من المجتمع ولكن باستخدام كلمات وعبارات ترقي المجتمع.