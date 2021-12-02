شعراوى: رصف 22.5 ألف طريق محلى بـ47 مليار جنيه خلال 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن ما شهدته مصر من إنجازات فى قطاع رصف الطرق المحلية وباقى القطاعات التنموية خلال السبع سنوات الماضية من القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية يعد إعجازا حقيقيا وإنجازا غير مسبوق لصالح المواطن المصرى مشيرا إلى رصف 22 ألفا و529 طرق محلية تابعة للمحافظات من خلال المشروع القومى لرصف الطرق فى الفترة من عام 2014 وحتى نهاية نوفمبر 2022 بإجمإلى أطوال بلغت 20 ألفا و308 كيلومترات وبتكلفة قدرها 46.8 مليار جنيه.





وأوضح شعراوى أن رصف هذه الطرق يتم بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى ولجان مشتركة من مديريات الطرق بالمحافظات، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 2681 مشروعا لرصف الطرق بمحافظة الاسكندرية، و3681 مشروعا بمحافظة القاهرة، و2152 مشروعا بالدقهلية، و1500 مشروعا بالبحيرة، و1201 مشروعا بدمياط، و1100 مشروعا بكفر الشيخ، و1045 مشروعا بالغربية، مشيرا إلى وضع الضوابط اللازمة لإجراء الصيانة الدورية لهذة الطرق وفق جداول زمنية بالتنسيق مع وزارة النقل.

وكشف أن محافظة مطروح بها أكبر أطوال من الطرق المرصوفة بطول 4202 كم، والبحيرة 1290 كم، وسوهاج 1067 كم، وأسيوط 1003كم، والقاهرة 978كم، والبحر الأحمر 974 كم، والاسكندرية 948كم، والغربية 923كم مشيرا إلى أن مجموعات العمل المشكلة بالتنسيق بين الوزارة ووزارة النقل حددت أولويات الطرق العاجلة التى يتم رصفها لربط الطرق المحلية على المحاور الرئيسية.

وفى نفس السياق، أشار وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل أنهت رصف 185 طريقا من اجمإلى 197 طريق فى 12 محافظة وهى الشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والفيوم والمنيا وبنى سويف والغربية والبحيرة والجيزة والمنوفية والقليوبية فى المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى فبراير 2020 بنسبة تنفيذ 95% وبأطوال بلغت 889 كيلومترا وبتكلفة 1.9 مليار جنيه مؤكدا أنه يتم تذليل أية عقبات من خلال المحافظين لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية وذلك فى إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من البروتوكول المشار إليه لرصف الطرق داخل المحافظات بتكلفة 5.4 مليار جنية، وبدأ التنفيذ بالفعل فى 3 محافظات هى المنوفية والفيوم وأسيوط بتكلفة 718 مليون جنية، حيث تتضمن مشروعات المنوفية 75 مشروعا للرصف بإجمالى 66.6 كم وبتكلفة 200 مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة 98%، وتتضمن مشروعات محافظة الفيوم 42 مشروعا بأطوال 62.5 كم وبتكلفة 218 مليون جنيه، فيما تتكلف مشروعات الرصف فى 10 أحياء بأسيوط 300 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 81%، مشيرا إلى أن مشروعات رصف الطرق لها أكبر الأثر فى تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة فى القرى، وتيسير حركة المرور، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم.