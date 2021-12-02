محافظ الغربية: ندرس إنشاء وحدة شؤون اجتماعية وتوسعة مدرسة بقرية تلبنت

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم الخميس، قرية تلبنت قيصر التابعة لمركز طنطا، لمتابعة أعمال تجديد مركز الرعاية الصحية، وتخصيص قطعة أرض بإجمالى مساحة 2522 م2 وذلك لتوظيف مساحتها لتقديم عدد من الخدمات التنموية لأهل القرية.





ووجه محافظ الغربية بإجراء رفع مساحى للموقع لدراسة كيفية الاستفادة منه، إذ يشمل المقترح تخصيص 400 م2 لإنشاء وحدة الشؤون الاجتماعية، و183 م2 لصالح جمعية تنمية المجتمع، ضم مساحة 244 م2 لإنشاء جناح جديد لتوسعة مدرسة الشهيد محمد أبو خضرة الإعدادية المشتركة، ذلك إلى جانب إقامة ملعب لمركز شباب القرية على مساحة 1695 م2. وخلال الجولة، وجه الأهالى الشكر لمحافظ الغربية على استماعه لمطالبهم، والتى وعد المحافظ بدراستها وتنفيذها فى أقرب وقت عقب تقنين أوضاعها، مكلفا رئيس المدينة بإنارة طريق كفر الحما - تلبتت قيصر.

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