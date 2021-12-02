16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء.. التضامن تحذر من زواج القصر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وانطلقت الحملة يوم 25 نوفمبر، تزامنًا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهى بالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، خلال الإنفوجراف، أن زواج الأطفال يضر بمصلحة الفتاة فى الحماية والتعليم والعمل والاختيار الواعى للمستقبل، موضحة أن 80% من الأسر ترفض الزواج المبكر للفتيات باعتباره يحرم الفتاة من فرص العمل.