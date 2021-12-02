رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لافتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فى افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم (الثامنة والعشرين) التى تعقدها وزارة الأوقاف فى الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجارى.





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