مصر تعزى تركيا فى ضحايا عواصف مرمرة: نتابع بمزيد من الحزن الخسائر البشرية

جدة - نرمين السيد - تابعت مصر بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن العواصف التى أصابت منطقة مرمرة بتركيا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة العشرات فضلاً عما خلفته من خسائر مادية.





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