بينها مصر.. الاحتفال بذكرى إرساء العلاقات بين الهند وبنجلاديش فى 18 دولة

جدة - نرمين السيد - عقد السفير الهندى بالقاهرة، اجيت جوبتيه، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع سفير بنجلاديش منيرول إسلام، فى مقر إقامة سفير الهند بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وذلك للإعلان عن إقامة احتفال بالذكرى الخمسين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين الهند وبنجلاديش، والتى تصادف يوم 6 ديسمبر 2021، والاحتفال باليوبيل الذهبى (50 عاما) لاستقلال بنجلاديش.





واعترفت الهند رسميا ببنجلاديش كدولة مستقلة، فى 6 ديسمبر من عام 1971، وفى زيارة أجراها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى إلى بنجلاديش فى شهر مارس الماضى، تم اعتماد 6 ديسمبر ليكون يوما للصداقة بين الهند وبنجلاديش، كما يصادف العام الجارى حلول اليوبيل الذهبى لاستقلال بنجلاديش. واتفقت الهند وبنجلاديش على الاحتفال سويا بهذه المناسبات التاريخية فى 18 دولة مختارة على مستوى العالم، وكانت مصر واحدة من بين هذه الدول التى وقع عليها الاختيار.

وتنظم كل من سفارة الهند وسفارة بنجلاديش بالقاهرة فعالية مشتركة لإقامة هذا الاحتفال فى يوم 6 ديسمبر2021 فى قصر البارون بمصر الجديدة بالقاهرة. ويشهد الاحتفال تقديم عروض لفرق ثقافية من الهند وبنجلاديش وإقامة معرض رقمى للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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