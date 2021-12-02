جامعة القاهرة: نجحنا فى نشر 11440 بحثا دوليا فى كبرى المجلات العلمية

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا حول تطور منظومة البحث العلمى والنشر الدولى بالجامعة خلال الفترة من 2017 وحتى 2020، إذ نشرت الجامعة 11440 بحثا علميا دوليا، وذلك فى ضوء الخطة الاستراتيجية والتى تم وضعها لمضاعفة النشر العلمى البحثى والتطبيقى للارتقاء بالمنظومة تدريجيا بما يساهم فى تحسين المؤشرات الدولية بالتصنيفات العالمية للجامعات.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة نجحت فى تحسين منظومة البحث العلمى ليس على مستوى عدد الأبحاث المنشورة دوليا فقط وإنما من حيث زيادة عدد الباحثين المشاركين فى النشر الدولى من خلال تقديم عدد من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس للنشر فى كبرى المجلات العلمية الدولية وفى كافة التخصصات بعد أن ظلت الجامعة لفترة طويلة تقتصر على عدد محدود من الكليات العلمية فقط.

وأضاف الدكتور الخشت، أن المنظومة التى وضعتها الجامعة استطاعت زيادة عدد الأبحاث عام 2020 عن عام 2019 بمقدار 60,23%، وبمقدار زيادة قدرها 53% عن عام 2017، وزيادة عدد الباحثين عام 2020 عن عام 2019 بمقدار 8.9%، وبمقدار زيادة قدرها 5.24% عن عام 2017 إلى جانب زيادة مكافآت النشر العلمى عام 2020 عن عام 2019 بمقدار 26%، وبمقدار زيادة قدرها 108% عن عام 2017.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة نشرت فى عام 2017، نحو 2337 بحثا علميا من خلال 1214 باحثا، فيما كانت إجمالى مكافآت النشر العلمى 19 مليون و200 ألف جنيه، وفى عام 2018 تم نشر 2636 بحثا علميا من خلال 1292 باحثا، وإجمالى مكافآت 21 مليون جنيه، فيما وصل فى 2019 عدد الأبحاث المنشورة دوليا فى 2892 بحثا دوليا، من خلال 1377 باحثا وإجمالى مكافآت نحو 32 مليون جنيه، بينما تم النشر فى 2020 نحو 3575 بحثا علميا من خلال 1512 باحثا، ووصول مكافآت النشر الدولى إلى 40 مليون جنيه.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن الأبحاث العلمية المنشورة دوليا تحظى باهتمام كبير من حيث الاطلاع عليها وذات معامل تأثير مرتفع، مشيرا إلى أن الجامعة تولى البحث العلمى التطبيقى أهمية كبيرة فى ظل توجه العالم نحو الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة، بالإضافة إلى مساهمته فى تحسين ترتيب الجامعة فى كل التصنيفات الدولية والتى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية من حيث التقدم الكبير سواء على المستوى العام أو التخصصات والتى نجحت الجامعة أن تحتل مكانة مرموقة فيها وسط الجامعات العريقة.