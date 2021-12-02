خطة الصحة لتطعيم الأطفال ضد كورونا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" خطة الصحة لتطعيم الأطفال ضد كورونا. وأوضح المتحدث الرسمى الدكتور حسام عبد الغفار، أنه قد تتواصل الوزارة مع أولياء الأمور للإمضاء على موافقة بتطعيم أولادهم في حالة ذهاب حملات للمدارس، ونستهدف 8 ملايين طفل في هذه المرحلة السنية.

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