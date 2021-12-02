وزير الإنتاج الحربى يبحث التعاون مع CETC الصينية: تشابه تاريخى وتلاقى حضارى

جدة - نرمين السيد - زار المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، جناح شركة "CETC" الصينية، ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من معرض مصـر الدولــى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021"، للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى مجال أنظمة إلكترونيات الدفاع.





وأكد الوزير مرسى أن التشابه التاريخى والتلاقى الحضارى بين الشعبين المصرى والصينى وضع أساساً راسخاً للعلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، متابعاً أنه خلال السنوات السبعة الأخيرة شهد ملف العلاقات بين مصر والصين تطوراً كبيراً والتى يعكسها بشكل جليّ الزيارات المتبادلة بين الجانبين وعلى رأسها زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين حيث قام بحوالى 6 زيارات للصين حتى الآن وكانت تلك الزيارات قاطرة دفع للعلاقات (المصرية – الصينية)، مشيداً بالمشاركة المتميزة للجانب الصينى فى معرض "EDEX 2021" بأحدث منتجاته وأنظمته الدفاعية والعسكرية، وأثنى وزير الدولة للإنتاج الحربى على المعروضات التى قام بالإطلاع عليها خلال زيارته لجناح شركة "CETC" بالمعرض.



وأشار ممثل الشركة الصينية إلى أن "CETC" هى المورد الرئيسى لأنظمة إلكترونيات الدفاع لجيش التحرير الشعبى الصينى وهى المجموعة الوحيدة التى تعمل بهذا المجال فى الصين، متابعاً أنها حاصلة على عدد من الجوائز وتحظى بسمعة طيبة لدى عملائها داخل الصين وخارجها، لافتاً إلى أن العقد الماضى شهد وجود تعاون بناء بين شركة "CETC" ووزارة الإنتاج الحربى لتنفيذ عدد من المشروعات.

وأشاد بإمكانيات الإنتاج الحربى وما يتسم به من التزام وتطوير مستمر وهو ما يشجع على الاستمرار فى التعاون المثمر والبنّاء بين الجانبين وفتح آفاق للتعاون المشترك فى مجالات جديدة، ووجّه الدعوة لشركات الإنتاج الحربى لزيارة مصانع ومراكز الأبحاث والتطوير التابعة لشركة "CETC" للوقوف على أهم وأبرز ما تم التوصل إليه من تطورات تكنولوجية وعلمية فى هذا المجال.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على اهتمام الجانبين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات العلمية والبحثية وتبادل الزيارات بين الجانبين للتباحث بشكل أكثر تعمقاً حول موضوعات التعاون المقترحة فى مجال الأنظمة العسكرية، مشيرا إلى أن الوزير "مرسى" قام بدعوة الشركات للمشاركة فى نسخة "EDEX 2023" والتوسع فى الشراكات مع شركات الإنتاج الحربى بما يخدم الجانبين.