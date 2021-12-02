عاجل- الجيزة تغلق شارع التحرير وميدان الجلاء جزئيا.. اعرف الموعد والتحويلات

وأشارت محافظة الجيزة فى بيان اليوم الخميس إن الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئى لشارع التحرير وتقاطعه مع شارع النور بالإتجاهين لمدة يومين وذلك إبتدءا من يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021 وحتى صباح يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021.
كما سيتم إجراء غلق جزئى لشارع التحرير وتقاطعه مع ميدان الجلاء تحديدا أمام بنك فيصل بالإتجاهين لمدة يومين وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021 وحتى صباح يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021 على أن تكون الاعمال إبتداء من السـ1ـاعة صباحا وحتى 5 صباحا فقط دون تعطيل حركة المرور.
ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الدقى بالتنسيق مع شركة الكهرباء للانتهاء من الأعمال فى ضوء المواعيد المحددة لاستكمال أعمال تطوير الطريق، لافتا إلى تنسيق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
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