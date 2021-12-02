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عاجل- الجيزة تغلق شارع التحرير وميدان الجلاء جزئيا.. اعرف الموعد والتحويلات

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محمد صابر 2021-12-02 11:37 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة إنه فى إطار أعمال التطوير الجارى تنفيذها بشارع التحرير والقيام بأعمـال مـد كابلات جهد متوسط ضمن الخطة القومية لتحسين شبكة الكهرباء والذى تم إسنادها لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فإنه سيتم تنفيذ قطع عرضى لشارع التحريـر عنـد تقاطعاته مع (شارع النـور وميدان الجلاء).

وأشارت محافظة الجيزة فى بيان اليوم الخميس إن الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئى لشارع التحرير وتقاطعه مع شارع النور بالإتجاهين لمدة يومين وذلك إبتدءا من يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021 وحتى صباح يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021.

كما سيتم إجراء غلق جزئى لشارع التحرير وتقاطعه مع ميدان الجلاء تحديدا أمام بنك فيصل بالإتجاهين لمدة يومين وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021 وحتى صباح يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021 على أن تكون الاعمال إبتداء من السـ1ـاعة صباحا وحتى 5 صباحا فقط دون تعطيل حركة المرور.

ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الدقى بالتنسيق مع شركة الكهرباء للانتهاء من الأعمال فى ضوء المواعيد المحددة لاستكمال أعمال تطوير الطريق، لافتا إلى تنسيق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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