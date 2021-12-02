وزير القوى العاملة يتابع عدم السماح للمواطنين بدخول الوزارة ومديرياتها إلا بشهادة...

بدأت وزارة القوى العاملة في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم السماح بدخول المواطنين مبنى ديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها إلا بإثبات شهادة تلقي اللقاح ، أو تقديم نتيجة مسحة PCR حديثة .

وتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان تطبيق القرار على مستوى الوزارة والمديريات، مؤكداً أن الدولة المصرية هدفها الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلي أنها تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لتحقيق ذلك.

وناشد الوزير جميع المتعاملين مع وزارة القوى العاملة والمديريات ضروري تلقي اللقاح والالتزام بارتداء الكمامة ، حتى يتسنى لها الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين .

وكانت الوزارة قد طبقت هذا القرار على كافة العاملين بالديوان العام والمديريات منذ منتصف نوفمبر الماضي.