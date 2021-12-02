/663958/عمر-كمال-يواصل-دفاعه-عن-نفسه-ديما-اسم-مصر-على-لساني-فيديو

شارك مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال جمهور بفيديو جديد من حفله بمدينة تونس، ليوضح موقفه من الأزمة التي اختلقها منذ أيام بسبب تصريحه عن تغير أغنية «بنت الجيران» مشيرا إلى أن السعودية أرض طاهرة لا يليق بها كلمات الأغنية، الأمر الذي استفذ عدد كبير من الجمهور المصري.

دوت الخليجيرصد استمرار عمر كمال في الدفاع عن نفسه

وواصل عمر كمال دفاعه عن نفسه من خلال الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي ظهر به عمر كمال يتحدث عن مصر، وعلق عليه قائلا: «من حفلة تونس، اللى قبل السعودية بيوم واحد، ديما اسم مصر على لسانى ومفيش خمور وحشيش».

إحالة عمر كمال للتحقيق

وكانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بإحالة عمر كمال، للتحقيق بعدما قام بتغيير أغنية “بينت الجيران”، أثناء حفله بالسعودية، اذ قام بتبديل "أشرب خمور وحشيش" إلى "تمور وحشيش".

أول تعليق من عمر كمال بعد إحالته للتحقيق

هذا وقد علق مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق بعدما رفع سمير صبري رفع قضية وقدم بلاغ ضده يتهمه به بالإساءة لمصر، في إشارة إلى أنه لم يكن يقصد الإهانة ولكنه كان يمزح مع جمهوره بالسعودية ليس إلا.

وقال عمر كمال خلال الفيديو، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: "النهاردة فوجئت زي كل الناس بمواقع وصفحات كاتبين إني أحلت للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية بسبب اتهامات كتيرة منها إني أسأت لمصر وأهنت مصر وأسأت اسم مصر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، "أنا أهنت مصر في إيه؟ هزاري مع الجمهور السعودي اتفهم غلط وكأن قلت إن السعودية أرض مقدسة ومصر لأ”.

وتابع: “أنا مش مسئول عن أي صفحة كوميك كتبت كدة.. ودا فوتوشوب.. أنا قولت بهرج مع الجمهور السعودي بكلمتين أنا غيرتهم من زمان.. وقولت تمور وحليب لإن السعودية مشهورة بالتمر والحليب في الحرم".

رد حاسم من نقابة الموسيقيين بشأن عمر كمال

وحسمت نقابة المهن الموسيقية، قرار إحالة مطرب المهرجانات الشعبية، الفنانة عمر كمال للتحقيق، مؤكدة أنه سينال عقابه ولن يُقبل أي اعتذار له.

وقال طارق مترضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، المذاع على قناة الشمس: «مصر بلد الأديان والسماحة، ومصر ذكرت في القرآن أكثر من البلد التي نزل فيها القرآن، ومكنش يجب هذا التصريح تماما، نحن أمام اللاوعي واللاثقافة، عمر عضو في نقابة الموسيقيين، وعلى الفور اجتمع مجلس النقابة لاعتباره التغيير والتصريح فيها إهانة لمصر وللمصريين وهذا لا يجب ولا يصح تحت أي مسمى».

وتابع : «الموضوع مش هيخلص بمجرد أن عمر يطلع يعتذر عن التصريح، الموضوع أكبر من الاعتذار، أنت بتتكلم عن مصر وشعبها الذي أول من علم الإنسان في الأرض، إحنا المصريين يا جماعة، تقصد إيه يعني بأنك على أرض طاهرة؟ مصر إيه يعني؟ لن نقبل أي مبررات من عمر كمال، تم تشكيل لجنة للتحقيق، ونحن جندنا أنفسنا للدفاع عن مصر والمصريين بعد تصريحات عمر كمال».