/663959/منتخب-مصر-يبدأ-استعداداته-لمباراة-السودان

يؤدي المنتخب الوطني تدريباته اليوم استعدادا للقاء السودان في السابعة من مساء بعد غد السبت ( السادسة في القاهرة) ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في الدوحة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يشارك في مران اليوم جميع اللاعبين، ويتحدد موقف حمدي فتحي من المشاركة على نتيجة الفحوصات الطبية التي سيجريها ظهر اليوم.

ومن المقرر أن يكون تدريب اليوم مغلقًا حسب الترتيبات الإعلامية للبطولة، فيما سيكون تدريب الغد السابق على المباراة مفتوحا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام يسبقه مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش المدير الفني وأحمد حجازي نجم الفريق

وكان المنتخب الوطني قد أدى مرانا أمس بعد انتهاء مباراته مع لبنان على ملعب المباراة وشارك فيه جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا بها أو شاركوا في جزء منها.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره لبنان بنتيجة 1/0، على ملعب "الثمامه"، ضمن أول مباراة بدور المجموعات بكأس العرب.

وشهد الشوط الثاني استمرارا لتألق الحارس مصطفى مطر، وقام بإبعاد أكثر من كرة من أحمد رفعت ومحمد شريف، حتى حصل أحمد فتوح على ركلة جزاء بمهارة فردية ليحرز محمد مجدي أفشة هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة الثالثة متساوياً مع منتخب الجزائر الذي يتصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف بعد فوزه على السودان برباعية نظيفة.

وقام كيروش بدخول أحمد رفعت و مهند لاشين وأحمد زيزو وعمر كمال وأسامة فيصل وأيمن أشرف بدلاً من مصطفى فتحي وحمدي فتحي ومروان حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة .

وشهدت احداث الشوط الأول بين المنتخب المصري ولبنان، بسيطرة تامة من قبل الفراعنة على أحداث المباراة، ولكن بدون أهداف.

وتواجد حارس مرمى لبنان في المباراة بكل قوة بجانب الخط الدفاعي، بعد نجاحهم في التصدي للعديد من الكرات في المباراة.

وتلقى أكرم توفيق الظهير الأيمن للفراعنة على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من النصف الأول من اللقاء، بعد تدخل قوى على مدافع لبنان.

ويجمع لقاء اليوم بين المنتخب المصري واللبناني، في لقاء الجولة الاولى من المجموعة الرابعة بدور المجموعات، ببطولة كأس العرب 2021، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.