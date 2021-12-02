/663961/النائبة-ميرفت-عازر-معرض-إيديكس-2021-يعكس-قوة-مصر-في-المحافل-الدولية-في-مجال-الصناعات-العسكرية

قالت النائبة ميرفت عازر ، عضو مجلس النواب، إن انطلاق معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" في دورته الثانية، والذي تستضيفه مصر ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعكس قوة ومكانة الدولة المصرية في المحافل الدولية في مجال الدفاع والصناعات العسكرية.

دوت الخليج

ميرفت عازر: رسالة ردع لكل من تسول له نفسه أن يهدد الأمن القومي المصري

وأضافت عازر في بيان لها ، اليوم، إن إقامة مثل هذه المعارض بمثابة شهادة عالمية للأمن والاستقرار بالدولة، كما أنها رسالة ردع لكل من تسول له نفسه أن يهدد الأمن القومي المصري الداخلي والخارجي، وقدرة مصر على حماية أمنها القومي والحفاظ على مقدرات الشعب المصري.

النائبة ميرفت عازر: معرض "إيديكس 2021" يعكس قوة مصر في المحافل الدولية في مجال الصناعات العسكرية

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى إن "إيديكس 2021، سوف يسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية، لافتة إلى أن المعرض يأتي بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وكانت قد انطلقت، الإثنين الماضي، فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية ايديكس 2021، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وعلى مدار 4 أيام بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة، ويتوقع حضوره أكثر من 30 ألف زائر على مدار الأيام من الإثنين للخميس.

ونظمت القوات المسلحة مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2021 " في دورته الثانية، والذي تجرى فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويشارك في فعاليات المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.