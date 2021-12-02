النائب محمود العزب لـ دوت الخليج : مصر ستقوم بتصدير الأدوية للقارة الإفريقية

/663963/النائب-محمود-العزب-لـ-تحيا-مصر--مصر-ستقوم-بتصدير-الأدوية-للقارة-الإفريقية

قال الدكتور محمود العزب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه خلال اجتماع لجنة الصحة وافقت اللجنة مبدئيا علي المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية الموقعة عام 2019، مؤكدا أن هذه المعاهدة تحقق عدة أهدف تتبناها الدولة، أهمها تحسين العلاقات المصرية مع القارة الإفريقية وهذا ما تنشده الدولة.

دوت الخليج

محمود العزب: تصدير الأدوية لإفريقيا يعيد العلاقات بعد انقطاع دام لسنوات

وأضاف العزب، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن هذه المعاهدة تعيد توطيد العلاقات المصرية مع دول القارة الإفريقية مجددا وذلك بعد انقطاع دام لسنوات، ولذلك فإن المعاهدة ستعيد العلاقات كسابق عهدها، لافتا إلي أنها فرصة أيضا لزيادة التبادل التجاري مع القارة من خلال تصدير مجموعة من الأدوية المصرية وبالتالي زيادة الدخل القومي المصري.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المعاهدة تحقق رؤية الدولة بإنشائها مدينة الدواء لتغطية السوق الدولي وليس الاقتصار علي المحلي فقط، مضيفا: مبادرة الرئيس السيسي للقضاء علي فيروس سي وإعلان مصر خالية من الفيروس، أكدت أن الدولة رائدة في إفريقيا لتتبني فرصة علاج فيروس سي في إفريقيا والقضاء عليه.