النائبة جيهان البيومى تتحدث لـ دوت الخليج عن بشرة البرلمان للأساتذة المتفرغين بجامعات مصر

/663965/النائبة-جيهان-البيومى-تتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-بشرة-البرلمان-للأساتذة-المتفرغين-بجامعات-مصر

قالت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه تم تعديل المادة 121 التي عرضت علي اللجنة من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لافتة أن هذه المادة تعد من أهم المواد التي طال انتظارها من أستاذة الجامعات المتفرغين.

دوت الخليج

النائبة جيهان بيومي تزف بشرة سارة للأساتذة المتفرغين بجامعات مصر

وأضافت بيومي، في تصريجات خاصة لـ،"دوت الخليج"، أنه كانت هناك مشكلة خاصة بالمعاشات وبالتالي تم تعديل المادة 121 لتشمل كل من الأستاذ أو الأستاذ مساعد والذي تم وصوله لسن المعاش سوف يجمع مابين المكافأة والمعاش وبالتالي تعد ذلك بشري لهم.

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن ذلك يعد أقل تقدير لعضو هيئة التدريس الذي بذل الكثير من أجل خدمة المجتمع، متمنية أن يتم تنفيذ المادة 121، فضلا عن إضافة مادة أخري وهي أن تتطبق المادة 211 بعد التعديل علي الأستاذة المتفرغين حتي قبل ظهور القانون، طالما شغل حاليا درجة أستاذ متفرغ وسيتقاضي الراتب أو المكافأة مع المعاش.